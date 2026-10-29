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Von der Leyen ziet Canada als partner in mondiale handelsstrijd

Economie
door anp
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MONTREAL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ziet Canada als partner in de handelsstrijd die momenteel wereldwijd wordt gevoerd. Dat zei ze op de eerste dag van de top tussen de EU en Canada.
Von der Leyen noemde geen specifieke landen als tegenstanders in de handelsstrijd, maar had het wel over leveranciers van "energie, halfgeleiders of kritieke grondstoffen" die hun producten gebruiken als drukmiddel. Daarmee lijkt ze te hinten op China en de Verenigde Staten.
"Wanneer handel wordt gebruikt als instrument voor economische druk, zijn het de gezinnen die daar de prijs voor betalen", zei ze. "We zien hier in real time hoe onze soevereiniteit wordt aangevallen."
Von der Leyen denkt dat de EU en Canada elkaar daarin kunnen helpen. "Neem bijvoorbeeld kritieke grondstoffen: Canada beschikt over rijke natuurlijke hulpbronnen en diepgaande expertise in de mijnbouw, terwijl Europa de industriële vraag, technologie en investeringskracht inbrengt. We vullen elkaar aan."
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