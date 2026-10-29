Roux de Bézieux nieuwe voorzitter Franse Winterspelen 2030

PARIJS (ANP/AFP) - Geoffroy Roux de Bézieux is de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 64-jarige Fransman volgt de in september afgetreden Edgar Grospiron op.

Grospiron moest vertrekken vanwege een conflict over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Zijn aftreden volgde op dat van voormalig algemeen directeur Cyril Linette, die eerder dit jaar wegging om "onoverkomelijke meningsverschillen". De Fransman Vincent Roberti was de tijdelijke vervanger van Grospiron.

Roux de Bézieux gaf tot 2023 leiding aan de grootste werkgeversorganisatie van Frankrijk (Medef) en was bestuurslid van de Zomerspelen van Parijs in 2024. "Voorzitter zijn van de Spelen in de Alpen van 2030 is een eer, omdat het bovenal een verplichting is om als een team de sport en Frankrijk te promoten", reageerde hij op zijn aanstelling.

Afgelopen zomer werd bekend dat het langebaanschaatsen van de Spelen van 2030 plaatsvindt in Thialf in Heerenveen.