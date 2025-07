Voor het eerst sinds 1979 ‘slechts’ 10 miljoen varkens

Het aantal varkens in Nederland is door de aanhoudende daling van de veestapel voor het eerst in 46 jaar onder de 10 miljoen uitgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de hoeveelheid varkens het afgelopen jaar met 5 procent af, een iets grotere afname dan een jaar eerder. Sinds 2019 daalt het aantal varkens.

Het CBS noemt stoppersregelingen vanuit de overheid vanwege de stikstofcrisis als reden voor de daling. In 2000 waren er nog meer dan 13 miljoen varkens in Nederland. Op 1 april van dit jaar was dit gedaald tot 9,96 miljoen. Varkensvlees is nog altijd de meest gegeten vleessoort in Nederland en ook een belangrijk exportproduct.

Vooral kleine en middelgrote bedrijven stoppen. Zo is het aantal varkenshouders met minder dan vijfhonderd dieren met twee derde afgenomen in tien jaar tijd. Het gemiddelde aantal varkens per bedrijf is daardoor in dezelfde periode met 50 procent gestegen. Een varkenshouder heeft nu gemiddeld 5000 dieren.

Ook het aantal runderen is verder gedaald, met ruim 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een grotere krimp dan in de jaren daarvoor. Op 1 april waren er 3,7 miljoen runderen in Nederland, tegenover 3,8 miljoen in 2020 en rond de 4 miljoen tussen 2000 en 2015. In 2017 moesten bedrijven melkkoeien wegdoen om de hoeveelheid fosfaat terug te dringen. De afgelopen jaren kunnen ook melkveehouders aanspraak maken op stoppersregelingen in verband met stikstof.