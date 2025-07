Dodental door Israëlisch vuur bij hulpposten in Gaza loopt op

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij Israëlische beschietingen op Palestijnen die humanitaire hulp zochten in Gaza zijn zondag in totaal 93 mensen gedood. Tientallen raakten gewond, meldt de burgerbeweging in Gaza. Eerder werden 67 doden gemeld.

Tachtig mensen werden gedood toen de Israëlische krijgsmacht het vuur opende op een mensenmassa die stond te wachten op een konvooi hulpgoederen in het noorden van Gaza, zei een woordvoerder van de burgerbeweging tegen persbureau AFP. Bij beschietingen op een hulppost bij Rafah werden negen mensen gedood en bij een hulppost in Khan Younis kwamen vier Palestijnen om.

Zaterdag werden bijna veertig Palestijnen gedood door beschietingen bij hulpposten. Het mediabureau van de overheid in Gaza meldt dat in totaal 995 Palestijnen zijn gedood bij distributiepunten van humanitaire hulp. Het gaat vooral om locaties van de omstreden Gaza Humanitarian Foundation. In Gaza heerst grote hongersnood doordat er amper humanitaire hulp het gebied wordt binnengelaten.