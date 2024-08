Voor omkoping Google veroordeelde ondernemer nu vrijgesproken

ZWOLLE (ANP) - Vastgoedondernemer Rudy S. is in hoger beroep vrijgesproken van omkoping van een bestuurder van Google. Zes jaar geleden veroordeelde de rechtbank in Zwolle hem nog tot een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf. Hij zou kort na de kredietcrisis van 2008 met de betaling van tonnen smeergeld de verhuur van een datacenter in Eemshaven aan het techconcern hebben veiliggesteld, maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt het bewijs daarvoor te dun.

De 68-jarige S. beweerde altijd dat hij zelf slachtoffer was van misleiding. De Google-bestuurder spande volgens hem samen met een ander persoon, die bemiddelingsdiensten aanbood aan het door S. opgerichte vastgoedbedrijf TCN. In werkelijkheid kwamen de sommen geld voor die diensten terecht bij de Google-manager.

De Google-directeur en zijn handlanger zeiden in schuldbekentenissen aan Amerikaanse aanklagers dat S. wist van de omkoping. Maar het gerechtshof betwijfelt of dit wel betrouwbare verklaringen zijn. Zij konden de medeplichtigheid van S. ook hebben aangedikt om zelf een minder zware straf te krijgen in de zogeheten plea deals. Volgens het hof spreken andere getuigen de verklaringen over de medeplichtigheid van S. ook tegen. Het is daardoor aannemelijk dat hij daadwerkelijk dacht te hebben betaald voor bemiddelingsdiensten.

Tegenover Het Financieele Dagblad, dat eerder over het arrest schreef, zegt S. dat hij een "diepe intense blijdschap voelt" over het einde van een "nare nachtmerrie".