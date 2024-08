Wall Street opgelucht over inflatie, Pringles-eigenaar op winst

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten na nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. De stijging van het gemiddelde prijspeil minderde zoals verwacht aan vaart, waardoor het waarschijnlijk blijft dat de Federal Reserve de rentes binnenkort zal verlagen. Ook was er aandacht voor groot overnamenieuws rond snackfabrikant Kellanova, het moederbedrijf van Pringles.

De consumentenprijzen stegen voor de vierde maand op rij minder hard op jaarbasis, maakte de Amerikaanse overheid bekend. Het ging om de zwakste stijging sinds 2021. Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank in september kan beginnen met het verlagen van de rente.

Door het uitblijven van verrassingen op het gebied van inflatie wonnen de belangrijkste graadmeters op Wall Street verder terrein. De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 40.008,39 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 5455,21 punten. Techgraadmeter Nasdaq won een fractie tot 17.192,60 punten.

Kellanova eindigde bijna 8 procent hoger. Mars wil het voedingsmiddelenconcern kopen voor 36 miljard dollar. Daarmee komt chipsmerk Pringles onder één dak met Mars-repen en snoepmerken als M&M en Snickers.