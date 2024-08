CINCINNATI (ANP) - Jannik Sinner heeft de derde ronde van het tennistoernooi van Cincinnati bereikt. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in twee sets te sterk voor Alex Michelsen: 6-4, 7-5. De 19-jarige Amerikaan had in de eerste ronde de Nederlander Tallon Griekspoor uitgeschakeld.

Sinner is nog nooit verder gekomen dan de derde ronde in Cincinnati. Hij bereidt zich voor op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van dit jaar dat over een kleine twee weken begint.