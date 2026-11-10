Vooral prijsstijging gas stuwde inflatie in oktober

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in oktober gemiddeld 3,7 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie steeg daarmee ten opzichte van de 3,4 procent in september.

Volgens het CBS is de inflatie vorige maand vooral gestegen door hogere prijzen voor energie. Zo was gas in oktober 11,7 procent duurder dan een jaar eerder. In september was dit 7,4 procent. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen droeg bij aan de stijging van de inflatie. In oktober daalden de prijzen van voedingsmiddelen met 1,1 procent minder hard dan de prijsdaling van 1,7 procent in september.

De prijzen van motorbrandstoffen hadden een drukkend effect op de inflatie. Benzine werd in oktober 22,6 procent duurder, na een sterkere prijsstijging van ruim 27 procent in september. Ook de prijsstijging van diesel viel met ruim 44 procent in oktober iets minder sterk uit dan de stijging van bijna 46 procent in september.

Europese meetmethode

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen flink gestegen en die hogere energieprijzen stuwen de inflatie. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 3,3 procent, tegen 3 procent in september. In de eurozone steeg de inflatie in oktober naar 4 procent, van 3,8 procent in september, door de hogere brandstofprijzen. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023. In februari, voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 1,9 procent.

Dat de inflatie in de eurozone hoger is dan in Nederland komt volgens het CBS doordat de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland lager waren dan in oktober vorig jaar, terwijl deze in de eurozone hoger waren. Daarnaast was de prijsstijging van energie, inclusief motorbrandstoffen, in de eurozone groter dan in Nederland.