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Vertragingen en annuleringen op Schiphol door dichte mist

Samenleving
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol kampt dinsdagochtend met vertragingen van het vliegverkeer als gevolg van de dichte mist. Ook is sprake van enkele annuleringen, laat een woordvoerster weten.
Vanwege het slechte zicht gelden er beperkingen voor het aantal vluchten. Schiphol verwacht dat de mist rond 09.00 uur opklaart. Dan vervallen ook de beperkingen voor vliegtuigen weer.
Vooral bij aankomende vluchten lijken de weersomstandigheden voor problemen te zorgen, want daarvan zijn er dinsdagochtend volgens de website van Schiphol veel vertraagd. De vertragingen verschillen van zo'n tien minuten tot meer dan een uur.
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