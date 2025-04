Voormalig adviseur Trump krijgt bestuurszetel bij Meta

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Het socialemediabedrijf Meta heeft twee nieuwe leden toegevoegd aan zijn raad van bestuur, onder wie een belangrijke voormalige adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat om Dina Powell McCormick, die onder meer als plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Trump heeft gewerkt tijdens zijn eerste termijn.

De andere toevoeging aan de bestuursraad is Patrick Collison, topman van fintechbedrijf Stripe. "Patrick en Dina brengen veel ervaring mee in het ondersteunen van bedrijven en ondernemers naar onze raad", stelt topman Mark Zuckerberg in een verklaring. Powell McCormick heeft ook voor de regering van George W. Bush gewerkt en werkte lange tijd bij zakenbank Goldman Sachs.

Eerder kwam een bekende bondgenoot van Trump, topman Dana White van vechtsportbedrijf UFC, in de raad van bestuur van het bedrijf achter Facebook en Instagram.