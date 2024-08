Voormalig CNN-presentator klaagt Elon Musk aan om afgeblazen deal

NEW YORK (ANP) - Voormalig CNN-presentator Don Lemon heeft donderdag miljardair Elon Musk en zijn socialenetwerksite X aangeklaagd. Lemon beweert dat Musk weigerde hem te betalen nadat de topman een geplande samenwerkingsovereenkomst tussen hem en X had afgeblazen, meldt The New York Times.

De presentator stemde in januari in om zijn nieuwe show op X uit te brengen. Musk zou hem jaarlijks 1,5 miljoen dollar betalen voor het exclusief produceren van video's op X en hem laten delen in de advertentie-inkomsten. Ook zou Lemon extra financiële beloningen krijgen, naarmate zijn account meer volgers kreeg. Musk stemde ook in om de eerste gast op de show van Lemon te zijn.

Het interview in maart liep echter snel uit de hand toen Lemon de miljardair en Tesla-topman vroeg naar zijn druggebruik en politiek. Kort daarna annuleerde Musk de deal.

"De bestuurders van X hebben Don gebruikt om hun advertentieverkopen op te krikken, waarna ze hun samenwerking annuleerden en Dons naam door het slijk haalden", zegt een advocaat van Lemon, in een verklaring.