Ook geen strijd om olympisch brons voor judoka Steenhuis

PARIJS (ANP) - Judoka Guusje Steenhuis heeft zich op de Olympische Spelen in Parijs niet kunnen plaatsen voor de strijd om het brons. De 31-jarige Steenhuis verloor in de herkansingen van de klasse tot 78 kilogram van de Japanse Rika Takayama en daarmee is het individuele toernooi voor haar klaar. Tegen het einde van de partij ging de Nederlandse na een heupworp tegen de mat en verloor op ippon.

Eerder donderdag verloor Michael Korrel in de herkansingen van de klasse tot 100 kilogram, waardoor hij ook de kans op brons verspeelde.

Steenhuis, de nummer 7 van de wereld, begon haar olympisch toernooi in de Arena Champs-de-Mars met een 'bye'. In de achtste finales wist ze met veel moeite de Poolse Beata Pacut-Kloczko te bedwingen na een waza-ari in de verlenging (golden score). In de kwartfinales lag ze na 23 seconden al op haar rug tegen de Israëlische Inbar Lanir, de nummer 3 van de wereld.

Steenhuis deed drie jaar geleden ook mee aan de Spelen van Tokio. Toen verloor ze ook in de herkansingen en miste de strijd om een bronzen plak. In haar carrière won de judoka uit Hoogvliet een keer zilver en twee keer brons op een WK. Ze is ook vijfvoudig Europees kampioene.