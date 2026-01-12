Voorraad koffers achtergebleven op Schiphol na sneeuwweek

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is nog een voorraad koffers achtergebleven na alle problemen met het winterweer van vorige week. Volgens een woordvoerder gaat het naar schatting om honderden koffers, maar een precies aantal heeft hij niet. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars zijn volgens Schiphol druk bezig met het nabezorgen van de koffers aan de rechtmatige eigenaren.

Op de luchthaven gingen vorige week op meerdere dagen honderden vluchten niet door vanwege sneeuwval en ongunstige wind. Veel koffers kwamen daarbij later aan dan gepland. Daardoor zijn sommige koffers op Schiphol gestrand, legt de zegsman uit. Wanneer alle koffers zijn weggewerkt, durft hij niet te zeggen. "Dat is aan de luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars."

Inmiddels verloopt het vliegverkeer weer volgens de reguliere dienstregeling. Er was afgelopen week ook veel discussie of Schiphol wel voldoende was voorbereid op winterweer. De Schiphol-woordvoerder kan desgevraagd niet zeggen of de luchthaven ook claims heeft gekregen, bijvoorbeeld van ontevreden luchtvaartmaatschappijen.