Voorzichtig herstel chipbedrijven in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven lieten dinsdag een voorzichtig herstel zien op de Amsterdamse beurs. In de chipsector wordt deze week vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag naar buiten komen. De verwachtingen over de prestaties van de belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en aanjager van de AI-koersrally op de beurzen, zijn hooggespannen. De cijfers van Nvidia zullen waarschijnlijk de stemming op de beursvloeren voor de komende tijd bepalen.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot 0,9 procent, na de zware koersverliezen in de afgelopen twee handelsdagen. Mede daardoor noteerde de AEX-index op het Damrak kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 868,42 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 874,59 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt verloor een fractie.