Aantal chronisch zieken naar bijna 12 miljoen in 2050

BILTHOVEN (ANP) - Het aantal chronisch zieken zal in 2050 bijna 12 miljoen zijn. Dementie en artrose zullen dan tweemaal zo vaak voorkomen als nu, staat in een nieuwe, vierjaarlijkse 'toekomstverkenning' waarmee gezondheidsinstituut RIVM binnenkort komt. In 2022 was het aantal mensen dat bij de huisarts bekend was met een of meer chronische aandoeningen 10,5 miljoen. De stijging tot 2050 zal vooral onder 75-plussers te zien zijn.

Het aantal mensen met dementie stijgt van 261.000 mensen in 2022 naar 506.000 in 2050, vreest het RIVM. De verwachting is dat het aantal mensen met artrose naar 3 miljoen gaat.

Met dementie kampen overigens niet alleen ouderen, 6 procent van de mensen met de hersenziekte is tussen de 40 en 65 jaar. Andere aandoeningen dan dementie en artrose die in 2050 extra vaak voorkomen zijn gevolgen van ongevallen en verder nek- en rugklachten en nierfalen. "Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld longkanker sterk afneemt", aldus het RIVM.

Het complete RIVM-rapport wordt op 27 november uitgebracht.