Voorzichtigheid op Europese beurzen zorgt voor kleine uitslagen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies gesloten. Op andere beurzen in Europa waren overwegend kleine uitslagen te zien. Beleggers bleven voorzichtig met het oog op politieke crises in Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er steeds meer zorgen over mogelijk overgewaardeerde aandelen, nadat de beurzen wereldwijd records hebben gebroken.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 958,40 punten. De MidKap steeg juist 0,5 procent tot 918,23 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent.

Een in het oog springende waarschuwing dat er mogelijk een einde komt aan de almaar stijgende aandelenkoersen kwam van Jamie Dimon, topman van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase.

In een interview met de BBC zij hij zich "stukken meer zorgen te maken dan anderen" over de mogelijkheid van een ernstige correctie op de markt.