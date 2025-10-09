ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorzichtigheid op Europese beurzen zorgt voor kleine uitslagen

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 17:48
anp091025220 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies gesloten. Op andere beurzen in Europa waren overwegend kleine uitslagen te zien. Beleggers bleven voorzichtig met het oog op politieke crises in Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er steeds meer zorgen over mogelijk overgewaardeerde aandelen, nadat de beurzen wereldwijd records hebben gebroken.
De AEX eindigde 0,2 procent lager op 958,40 punten. De MidKap steeg juist 0,5 procent tot 918,23 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent.
Een in het oog springende waarschuwing dat er mogelijk een einde komt aan de almaar stijgende aandelenkoersen kwam van Jamie Dimon, topman van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase.
In een interview met de BBC zij hij zich "stukken meer zorgen te maken dan anderen" over de mogelijkheid van een ernstige correctie op de markt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

Loading