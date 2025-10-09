ECONOMIE
Al Jazeera: aanvallen op Gaza gaan door ondanks onderhandelingen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 17:54
DOHA (ANP) - Terwijl de onderhandelingen over het vredesplan voor Gaza doorgaan, meldt Al Jazeera dat er nog altijd aanvallen zijn in Gaza. Ten minste één persoon is omgekomen bij een droneaanval ten noordwesten van de stad Khan Younis. Ook vielen er meerdere gewonden.
Eerder donderdag riep Israël Palestijnen op om nog niet terug te keren naar onder andere Gaza-stad omdat het daar nog "extreem gevaarlijk" zou zijn. De ambulancedienst in Gaza gaf een soortgelijke waarschuwing. Ten westen van de stad raakten ook meerdere mensen gewond bij een Israëlische droneaanval, aldus Al Jazeera.
Volgens Safa, een Palestijns persbureau met banden met Hamas, werd het noorden van Gaza woensdagnacht nog gebombardeerd na de aankondiging van het akkoord.
Al Jazeera toonde donderdagmiddag een livestream waarop te zien was hoe Palestijnen die alsnog probeerden terug te keren naar Gaza-stad werden beschoten, volgens de zender met tanks. Het is niet duidelijk of daarbij doden of gewonden vielen.
