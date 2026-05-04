Voorzitter Eurogroep: alle opties open na Trump-tarieven auto's

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:28
BRUSSEL (ANP) - Voor de EU liggen alle opties nog op tafel vanwege de nieuwe tarieven op auto's van de Amerikaanse president Donald Trump, aldus voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis tegen persbureau Bloomberg.
"De eerste keuze is altijd dialoog - we willen een voorspelbare partner zijn, we geloven in de trans-Atlantische relatie", zei hij. "Maar dat gezegd hebbende, als er wordt afgeweken van wat we hebben afgesproken, liggen uiteraard alle opties en keuzes op tafel."
Trump kondigde vrijdag aan de tarieven op auto's en vrachtwagens uit de EU te verhogen naar 25 procent. Hij stelt dat de EU zich niet aan de handelsdeal houdt die afgelopen augustus is overeengekomen. Volgens de Griekse minister is de EU aan haar kant "de overeenkomst volledig nagekomen". Hij noemt de huidige discussie "volkomen onnodig en zeer betreurenswaardig".
"Het laatste wat de Europese economie nu nodig heeft, is een extra laag onzekerheid bovenop wat er in de Straat van Hormuz en in het Midden-Oosten gebeurt."
