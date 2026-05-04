CNN: Kremlin voert beveiliging Poetin op vanwege moordaanslagen

MOSKOU (ANP) - Het Kremlin heeft de persoonlijke beveiliging van de Russische president Vladimir Poetin "drastisch opgevoerd", blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft gekregen. Aanleiding zouden een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen zijn en de angst voor een staatsgreep.

Volgens het rapport mogen koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken niet meer met het openbaar vervoer reizen. Ook worden bezoekers van de president twee keer gescreend en mogen medewerkers die dicht bij hem werken alleen nog telefoons gebruiken zonder internettoegang. Het aantal plekken dat Poetin regelmatig bezoekt is daarnaast drastisch verminderd.

Poetin zou vooral bang zijn voor een mogelijke moordaanslag met drones door leden van de ontevreden Russische politieke elite. De economische gevolgen van de al vier jaar durende oorlog tegen Oekraïne worden steeds meer voelbaar in het land.