Voorzitter Eurogroep: kans op stagflatie, maar EU veerkrachtig

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:12
NICOSIA (ANP) - Voorzitter Kyriakos Pierrakakis van de Eurogroep erkent dat er sprake is van "stagflatoire druk", maar voegt daar meteen aan toe dat Europa veerkrachtig is. "De groeiprognoses zijn naar beneden bijgesteld en de inflatieprognoses naar boven, maar we bevinden ons nog steeds in een positieve groeizone", zei hij vrijdag bij aankomst in Nicosia.
Daar bespreken de ministers van Financiën van de eurolanden onder meer de voorjaarsprognose van de Europese Commissie die donderdag is gepresenteerd.
Bij stagflatie is sprake van lage of geen economische groei en stijgende prijzen.
3,1 procent inflatie
In de voorjaarsprognose zitten "geen grote verrassingen", zei Pierrakakis.
Het bruto binnenlands product van de 27 lidstaten stijgt dit jaar met 1,1 procent, terwijl de Commissie in het najaar nog uitging van 1,4 procent. De inflatie loopt waarschijnlijk op tot gemiddeld 3,1 procent, in plaats van de eerder voorspelde 2,1 procent.
