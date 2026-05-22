ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poolse minister: troepenmacht VS in Polen blijft ongeveer gelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 10:09
anp220526084 1
HELSINGBORG (ANP) - Het aantal Amerikaanse militairen in Polen zal ongeveer gelijk blijven aan hoe het was, heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken gezegd voorafgaand aan een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden.
Er was onduidelijkheid ontstaan over de Amerikaanse plannen doordat eerst bekendgemaakt werd dat 5000 militairen teruggetrokken werden, inclusief 4000 uit Polen. Dat werd donderdag gevolgd door een aankondiging van president Donald Trump dat er "nog eens 5000" militairen naar het land zouden gaan.
"Ik wil president Trump danken voor zijn bekendmaking dat de aflossing, de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Polen, min of meer gehandhaafd zal worden op het eerdere niveau", zei Radosław Sikorski. Dat is volgens hem te danken aan de bemiddeling van allerlei politici en diplomaten, maar ook aan de grote bedragen die Polen zelf uitgeeft aan de krijgsmacht. "Ik denk dat de reputatie van Polen als land dat defensie serieus neemt ook helpt."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

244884141_m

Last van de menopauze? Zoek een jongere partner en gebruik seksspeeltjes (het helpt echt)

Loading