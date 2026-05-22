Poolse minister: troepenmacht VS in Polen blijft ongeveer gelijk

HELSINGBORG (ANP) - Het aantal Amerikaanse militairen in Polen zal ongeveer gelijk blijven aan hoe het was, heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken gezegd voorafgaand aan een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden.

Er was onduidelijkheid ontstaan over de Amerikaanse plannen doordat eerst bekendgemaakt werd dat 5000 militairen teruggetrokken werden, inclusief 4000 uit Polen. Dat werd donderdag gevolgd door een aankondiging van president Donald Trump dat er "nog eens 5000" militairen naar het land zouden gaan.

"Ik wil president Trump danken voor zijn bekendmaking dat de aflossing, de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Polen, min of meer gehandhaafd zal worden op het eerdere niveau", zei Radosław Sikorski. Dat is volgens hem te danken aan de bemiddeling van allerlei politici en diplomaten, maar ook aan de grote bedragen die Polen zelf uitgeeft aan de krijgsmacht. "Ik denk dat de reputatie van Polen als land dat defensie serieus neemt ook helpt."