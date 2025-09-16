Voorzitter Nestlé treedt af enkele weken na ontslag topman

VEVEY (ANP/BLOOMBERG) - Voorzitter van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé Paul Bulcke treedt vervroegd af. Dit komt enkele weken nadat topman Laurent Freixe werd ontslagen vanwege een romantische relatie met een directe ondergeschikte.

Vicevoorzitter Pablo Isla, die Bulcke volgend jaar zou opvolgen, neemt de functie eerder dan gepland over op 1 oktober. Nestlé zei eerder dat zowel Bulcke als Isla toezicht hielden op het onderzoek dat leidde tot het ontslag van Freixe.

Bulcke stelt in een verklaring dat het voor hem "het juiste moment is om een stap opzij te zetten". "Ik heb volledig vertrouwen in de nieuwe leiding van Nestlé en ben ervan overtuigd dat dit geweldige bedrijf klaar is voor de toekomst." Nestlé, bekend van merken als Nespresso, Maggi, Perrier en KitKat, is het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld.