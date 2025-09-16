ECONOMIE
Ontwikkelaars: kabinet is karig met maatregelen voor woningbouw

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 19:41
anp160925236 1
DEN HAAG (ANP) - De miljoenennota bevat nauwelijks structurele maatregelen om de woningbouwopgave vlot te trekken, vindt NEPROM. Volgens de brancheorganisatie van projectontwikkelaars komt dat doordat het kabinet demissionair is en "scherpe keuzes politiek moeilijk liggen". "Maar woningzoekenden hebben daar geen boodschap aan: er is nu actie nodig."
NEPROM wijst erop dat het kabinet zijn eigen ambities voor woningbouw niet waarmaakt. "Een concreet voorbeeld is de investering in de Merwedelijn. Regio en marktpartijen staan klaar om gezamenlijk 800 miljoen euro te investeren in deze nieuwe ov-verbinding. Het Rijk laat echter verstek gaan. Daardoor komt de bouw van 75.000 woningen in de regio Utrecht direct onder druk te staan."
Directeur Fahid Minhas vestigt zijn hoop op een nieuw kabinet dat "voortvarend aan de slag" gaat, verantwoordelijkheid neemt en structurele maatregelen treft. Zo moet samen met andere partijen de woningbouw worden versneld en voorkomen dat het tekort verder oploopt.
