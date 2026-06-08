ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorzitter VNO-NCW noemt vertrek supers bij lobbyclub 'geen ramp'

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 12:26
anp080626101 1
AMSTERDAM (ANP) - Het vertrek van supermarkten bij ondernemersorganisatie VNO-NCW is volgens voorzitter Coen van Oostrom "per saldo geen ramp". Supermarkten hebben inderdaad hun lidmaatschap bij de ondernemersorganisatie opgezegd, bevestigt hij bij radiozender BNR. "Dat is vorig jaar gebeurd."
VNO-NCW is een "enorme vereniging", benadrukt Van Oostrom. "Daar zitten duizenden en duizenden leden en er komen elk jaar heel veel leden bij en er gaan helaas elk jaar ook wel weer een paar leden af."
Het vertrek van onder meer supermarktkoepel CBL heeft te maken met een nieuwe structuur voor de contributie die leden betalen aan de lobbyclub, waardoor partijen in de detailhandel meer moeten gaan betalen. "Ik heb vorige week met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken", zegt Van Oostrom. "Eigenlijk een heel positief gesprek. Wat ik ontzettend leuk vind: kruideniers zijn enorme ondernemers en die vechten om elke euro en dat gebeurt ook. Het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit."
Bedenken
"We zien een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is." Volgens Van Oostrom is het in het verleden vaker gebeurd dat supermarkten wel of geen lid zijn van de belangenbehartiger.
"Hopelijk bedenken ze zich en komen ze terug aan boord. Dan zijn we als VNO nog vollediger." Van Oostrom is sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

145776774 m

Zo kom je van die irritante vliegjes op je huisplanten af

shutterstock_2611151287

Het begon in de groep 6. Nu is Luisa verslaafd aan porno.

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 09.12.50

Paul de Leeuw moet stoppen met Sint: de NPO vindt het te leuk

44639542 m

Hoge hakken helpen om mannen te vangen

172192801_m

Deze twee gewoontes zijn irritant, maar volgens psycholoog Mark Travers zijn ze een bewijs van hoge intelligentie.

Loading