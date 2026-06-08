Voorzitter VNO-NCW noemt vertrek supers bij lobbyclub 'geen ramp'

AMSTERDAM (ANP) - Het vertrek van supermarkten bij ondernemersorganisatie VNO-NCW is volgens voorzitter Coen van Oostrom "per saldo geen ramp". Supermarkten hebben inderdaad hun lidmaatschap bij de ondernemersorganisatie opgezegd, bevestigt hij bij radiozender BNR. "Dat is vorig jaar gebeurd."

VNO-NCW is een "enorme vereniging", benadrukt Van Oostrom. "Daar zitten duizenden en duizenden leden en er komen elk jaar heel veel leden bij en er gaan helaas elk jaar ook wel weer een paar leden af."

Het vertrek van onder meer supermarktkoepel CBL heeft te maken met een nieuwe structuur voor de contributie die leden betalen aan de lobbyclub, waardoor partijen in de detailhandel meer moeten gaan betalen. "Ik heb vorige week met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken", zegt Van Oostrom. "Eigenlijk een heel positief gesprek. Wat ik ontzettend leuk vind: kruideniers zijn enorme ondernemers en die vechten om elke euro en dat gebeurt ook. Het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit."

Bedenken

"We zien een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is." Volgens Van Oostrom is het in het verleden vaker gebeurd dat supermarkten wel of geen lid zijn van de belangenbehartiger.

"Hopelijk bedenken ze zich en komen ze terug aan boord. Dan zijn we als VNO nog vollediger." Van Oostrom is sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie.