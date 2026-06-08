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Tientallen doden na aardbeving in zuiden van de Filipijnen

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 12:34
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MANILLA (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een aardbeving die minstens 32 mensen het leven heeft gekost. Er zijn ook meer dan 130 gewonden. De beving had volgens Filipijnse informatie een kracht van 7.8.
De aardbeving was daarmee de krachtigste die het Zuidoost-Aziatische land trof sinds 1976 en wereldwijd de zwaarste van dit jaar, blijkt uit gegevens van het Amerikaanse seismologisch instituut USGS. Er vonden ook meerdere naschokken plaats.
Het epicentrum lag bij de kust van de provincie Sarangani op het eiland Mindanao. De schok was ook voelbaar in delen van Indonesië, voornamelijk op Sulawesi. Na de aardbeving werd in meerdere landen gewaarschuwd voor tsunami's.
De omvang van de veroorzaakte schade is niet direct duidelijk. Er zijn meldingen van onder meer kapotte en ingestorte gebouwen. In de getroffen gebieden op Mindanao zijn de scholen voorlopig gesloten. Ook zijn op meerdere plekken overheidskantoren dicht.
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