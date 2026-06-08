Bijna overal ter wereld daalt het geboortecijfer: waarom dat toch echt een probleem is

Jarenlang werd ons verteld dat de aarde overvol raakt. Dat er simpelweg te veel mensen zijn, met hongersnood, oorlogen en uitgeputte grondstoffen als gevolg. Maar inmiddels zijn we bezorgder over het tegenovergestelde: wat als er straks juist te weinig mensen zijn?

Wereldwijd krijgen vrouwen steeds minder kinderen. In veel landen ligt het geboortecijfer inmiddels onder het niveau dat nodig is om de bevolking op peil te houden. Ook in Europa is die trend al jaren zichtbaar. Italië, Griekenland en Duitsland kampen ermee, maar ook landen als Japan, Zuid-Korea en China zien hun bevolking krimpen.

En dat roept een ongemakkelijke vraag op: wie houdt straks de samenleving draaiende?

Waar de Amerikaanse bioloog Paul Ehrlich in 1968 nog waarschuwde voor een ‘bevolkingsbom’, blijkt de werkelijkheid heel anders uit te pakken. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is wereldwijd sinds 1950 meer dan gehalveerd.

Dat klinkt misschien niet direct als een probleem. Mensen leven immers langer dan ooit dankzij medische vooruitgang, betere gezondheidszorg en vaccinaties. Maar juist daardoor ontstaat een nieuwe uitdaging: vergrijzing.

Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd, terwijl er minder jonge mensen bijkomen. Dat betekent dat een relatief kleine groep werkenden straks moet zorgen voor een steeds grotere groep ouderen.

Waarom krijgen mensen minder kinderen?

De discussie over lage geboortecijfers wordt vaak gevoerd alsof mensen simpelweg geen kinderen meer wíllen. Maar onderzoek laat een ander beeld zien.

Veel mensen willen wel degelijk een gezin stichten, maar ervaren grote obstakels. Denk aan torenhoge huizenprijzen, onzekere arbeidscontracten, dure kinderopvang, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en zorgen over klimaatverandering.

Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties zegt ongeveer een op de vijf mensen wereldwijd dat angst voor de toekomst invloed heeft op het aantal kinderen dat zij krijgen.

Dat maakt de situatie volgens experts schrijnender dan vaak wordt gedacht. Het probleem is niet dat mensen massaal afzien van ouderschap uit gemakzucht, maar dat velen het gevoel hebben dat de omstandigheden er simpelweg niet naar zijn.

Wat hebben jonge gezinnen nodig?

Een eenmalige babybonus of financiële tegemoetkoming blijkt nauwelijks effect te hebben op het uiteindelijke aantal kinderen dat mensen krijgen. Structurele oplossingen lijken belangrijker.

Betaalbare woningen, inkomenszekerheid, toegankelijke kinderopvang, meer gelijkheid op de werkvloer en geloofwaardig klimaatbeleid worden steeds vaker genoemd als voorwaarden waaronder mensen zich veilig genoeg voelen om aan kinderen te beginnen.

Misschien is dat wel de kern van het probleem: een gebrek aan vertrouwen in de toekomst.

Dus als we echt willen begrijpen waarom de geboortecijfers dalen, moeten we misschien stoppen met mensen vertellen dat ze meer kinderen moeten krijgen en beginnen met vragen wat ze nodig hebben om die keuze überhaupt te kunnen maken.