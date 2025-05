Vraag naar detachering weer gedaald ondanks zzp-wet

WAARDENBURG (ANP) - De vraag naar detachering is in het afgelopen kwartaal opnieuw gedaald. Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) heeft de verschuiving van flexwerk naar vaste banen door de zzp-wet veel impact op de detacheringsbranche.

De Belastingdienst handhaaft sinds januari de zzp-wet, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Ondanks dat laten weinig zzp'ers zich nu detacheren, zegt voorzitter Edwin van den Elst van de VvDN. "Ook zijn opdrachtgevers uit angst voor handhaving op schijnzelfstandigheid niet meer opdrachten voor detachering gaan uitzetten. Opdrachtgevers nemen wel vaker zzp'ers en gedetacheerden zelf in vaste dienst."

De vraag is in het eerste kwartaal volgens de vereniging met 7,6 procent afgenomen. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de vraag naar uitgeleende medewerkers al met 10 procent. De VvDN spreekt van een "stroef lopende arbeidsmarkt" en een historisch hoog aantal gedetacheerden zonder opdracht.