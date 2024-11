Vraag naar hybride en elektrische wagens stuwt autoverkoop

BUNNIK (ANP) - De Nederlandse autoverkoop is in oktober verder aangetrokken. Opnieuw werden er vooral hybride personenwagens verkocht, maar ook naar volledig elektrische auto's was relatief veel vraag, komt naar voren uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In oktober zijn 32.198 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat zijn er bijna 1000 meer dan in de voorgaande maand en een kleine 14 procent meer dan in oktober vorig jaar. Het populairste automerk was Volkswagen. Ongeveer een op de tien nieuwe wagens behoorde tot dat merk. De Volvo XC40/EX40 was met 831 registraties evenwel het best verkochte automodel van de maand.

Hybride auto's waren volgens de branche goed voor een marktaandeel van bijna 45 procent. Volledig elektrisch nam ruim 34 procent van de markt in beslag. Daarmee steeg deze verkoop met bijna een derde ten opzichte van een jaar eerder. Een kleine 20 procent van de nieuwe auto's was uitgerust met een benzinemotor. Bekend is dat de gewildheid van dieselauto's al langer op zijn retour is. Daarvan telde de branche vorige maand nog maar 262 registraties, goed voor 0,8 procent van het totaal.