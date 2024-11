CdK Utrecht wijst op belemmeringen bij regelen asielplekken

UTRECHT (ANP) - Het voornemen van het kabinet de spreidingswet in te trekken maakt het lastig voldoende plekken voor asielopvang te regelen, zegt de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters. Het is een van de redenen dat de provincie en de 26 Utrechtse gemeenten minder snel opvangplekken kunnen realiseren dan gehoopt.

In een ambtsbericht aan minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) doet Oosters verslag van de resultaten die de Utrechtse gemeenten tot dusver hebben geboekt bij het regelen van asielplekken. Net als de elf andere commissarissen van de Koning vraagt hij aandacht voor omstandigheden die eraan bijdragen dat niet alle provincies en gemeenten op tijd het gevraagde aantal opvangplekken beschikbaar hebben. "Wij vragen aan gemeenten de taakstelling te realiseren, maar die krijgen dan in een buurt of wijk en mogelijk ook hun gemeenteraad te horen dat die noodzaak er niet meer is, omdat de spreidingswet toch wordt ingetrokken."

Verder stelt de Utrechtse commissaris dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vaak te weinig capaciteit heeft. "We zien nogal wat voornemens in de Utrechtse gemeenten voor het realiseren van voorzieningen, waarbij het wachten op het COA is om de plannen uit te werken." Oosters zou daarom graag zien dat de budgetten voor het COA en andere diensten die in de asielketen werken niet omlaag gaan zoals in de miljoenennota wordt voorgesteld, maar juist worden verhoogd.

Defensie

Ook hoopt de Utrechtse commissaris dat het Rijk meer gebouwen of gronden beschikbaar stelt voor asielopvang. Als voorbeeld noemt hij de Walaardt Sacré Kazerne in Zeist waar eerder Afghaanse vluchtelingen waren gehuisvest. "Inmiddels zijn we samen met de burgemeester van Zeist meer dan een half jaar tevergeefs bezig geweest om Defensie ervan te overtuigen de kazerne beschikbaar te stellen."

De Utrechtse gemeenten moeten volgens de spreidingswet gezamenlijk toegroeien naar ruim 8200 asielplekken. De provincie laat weten dat er per 1 november ongeveer 4000 opvangplekken zijn gerealiseerd. De komende tijd denken provincie en gemeenten nog eens 4000 opvangplekken te kunnen regelen. Dat is 95 procent van het aantal opvangplekken dat het Rijk via de spreidingswet van Utrecht vraagt.