Vrachtschip stuurloos boven Rottumerplaat na brand machinekamer

EMDEN (ANP/DPA) - Een autotransportschip is stuurloos op de Noordzee ten noorden van het Nederlandse Waddeneiland Rottumerplaat. Het schip was maandagavond vertrokken vanuit het Duitse Emden, een haven vlakbij de Nederlandse grens, maar er brak brand uit aan boord. De brand in de machinekamer is inmiddels geblust, meldt het Duitse Centrale Commando voor Maritieme Noodsituaties (CCME).

Aan boord van het schip, Thames Highway, zijn volgens het CCME achttien bemanningsleden en een loods. Er zijn geen gewonden. Het schip is stuurloos en zal door sleepboten terug naar de haven van Emden worden gesleept.

Het schip, varend onder de vlag van de Bahama's, was van Emden onderweg naar de haven van het Engelse Grimsby. Aan boord zijn volgens het CCME 1294 voertuigen, waaronder 477 elektrische auto's.