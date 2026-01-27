ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrachtschip stuurloos boven Rottumerplaat na brand machinekamer

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 9:12
anp270126046 1
EMDEN (ANP/DPA) - Een autotransportschip is stuurloos op de Noordzee ten noorden van het Nederlandse Waddeneiland Rottumerplaat. Het schip was maandagavond vertrokken vanuit het Duitse Emden, een haven vlakbij de Nederlandse grens, maar er brak brand uit aan boord. De brand in de machinekamer is inmiddels geblust, meldt het Duitse Centrale Commando voor Maritieme Noodsituaties (CCME).
Aan boord van het schip, Thames Highway, zijn volgens het CCME achttien bemanningsleden en een loods. Er zijn geen gewonden. Het schip is stuurloos en zal door sleepboten terug naar de haven van Emden worden gesleept.
Het schip, varend onder de vlag van de Bahama's, was van Emden onderweg naar de haven van het Engelse Grimsby. Aan boord zijn volgens het CCME 1294 voertuigen, waaronder 477 elektrische auto's.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

ANP-548254181

De wandelwind: waarom je darmen pas losgaan zodra jij gaat lopen

Loading