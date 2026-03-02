Vrachttarieven olie Midden-Oosten bereiken records door onrust

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - De kosten voor het vervoeren van ruwe olie van het Midden-Oosten naar China zijn gestegen tot het hoogste niveau ooit. Dat is het gevolg van de onrust in de regio en het stilleggen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Die zeestraat is een belangrijke route voor olie en gas.

De tarieven op de route zijn gestegen naar 424.000 dollar per dag (zo'n 358.900 euro). Dat blijkt uit gegevens van de Baltic Exchange, een organisatie die maritieme marktdata levert. Deze tarieven gelden voor de grootste olietankers die twee miljoen vaten ruwe olie kunnen vervoeren.

De tarieven voor het boeken van een tanker van de Amerikaanse Golfkust naar China bereikten ook een recordhoogte. Hier bedroegen de kosten meer dan 21 miljoen dollar voor de hele reis.

Hoger dan gemiddeld

De vrachttarieven om olie vanuit het Midden-Oosten te vervoeren liggen maandag vele malen hoger dan gemiddeld. Het Zuid-Koreaanse Sinokor vraagt volgens scheepsmakelaars nu het equivalent van 20 dollar per vat om olie te vervoeren vanuit de regio naar China. Dat was vorig jaar nog gemiddeld zo'n 2,50 dollar. Het bedrijf is een belangrijke speler in de verhuur van olietankers.

Daarnaast werd een schip van een andere eigenaar verhuurd voor ongeveer het dubbele van het tarief van afgelopen vrijdag.

De olieprijzen schoten maandag ook omhoog door de onrust in het Midden-Oosten. De brandstofprijzen stijgen vooral omdat de scheepvaart in de Straat van Hormuz is stilgelegd.