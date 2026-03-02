Website politie meldt nu ook of gegevens Odido zijn gelekt

DEN HAAG (ANP) - Klanten van Odido die vermoeden dat ze slachtoffer zijn geworden van de diefstal van hun gegevens, kunnen nu ook op de site van de politie controleren of hun data in handen van criminelen is gevallen. Mensen kunnen op basis van hun gegevens op politie.nl de check doen.

Mensen konden eerder al op de site haveibeenpwned checken of ze slachtoffer zijn van datalekken. De politie adviseert slachtoffers, omdat er wachtwoorden zijn gestolen, het wachtwoord van de Odido-website zo snel mogelijk te veranderen. "Mocht u deze combinatie van e-mailadres, inlognaam en wachtwoord vaker gebruiken op andere onlineplatformen, wijzig die wachtwoorden dan ook dáár", adviseert de politie.

Hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat provider Odido weigerde te betalen om het publiceren van de gehackte gegevens te voorkomen.