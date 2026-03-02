ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Website politie meldt nu ook of gegevens Odido zijn gelekt

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 19:37
anp020326219 1
DEN HAAG (ANP) - Klanten van Odido die vermoeden dat ze slachtoffer zijn geworden van de diefstal van hun gegevens, kunnen nu ook op de site van de politie controleren of hun data in handen van criminelen is gevallen. Mensen kunnen op basis van hun gegevens op politie.nl de check doen.
Mensen konden eerder al op de site haveibeenpwned checken of ze slachtoffer zijn van datalekken. De politie adviseert slachtoffers, omdat er wachtwoorden zijn gestolen, het wachtwoord van de Odido-website zo snel mogelijk te veranderen. "Mocht u deze combinatie van e-mailadres, inlognaam en wachtwoord vaker gebruiken op andere onlineplatformen, wijzig die wachtwoorden dan ook dáár", adviseert de politie.
Hackersgroep ShinyHunters publiceerde afgelopen weekend voor de vierde dag op rij gestolen klantgegevens online. De groep begon vorige week met het publiceren van gegevens, nadat provider Odido weigerde te betalen om het publiceren van de gehackte gegevens te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading