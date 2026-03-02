President Iran: zwijgen niet na aanvallen op school en ziekenhuis

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian verklaart dat zijn land "niet zal zwijgen of voor misdaden zal zwichten", na wat volgens hem Amerikaanse en Israëlische aanvallen waren op een school en ziekenhuis in Iran. Hij roept de internationale gemeenschap op het geweld te veroordelen.

"Aanvallen op ziekenhuizen raken het leven zelf. Aanvallen op scholen richten zich op de toekomst van een land. Het doelbewust aanvallen van patiënten en kinderen is een flagrante schending van humanitaire principes", staat in een verklaring van Pezeshkian op X.

Iran beweert dat zaterdag 168 doden zijn gevallen door een aanval op een school in het zuiden. Een ziekenhuis in Teheran werd zondag getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag te hebben gehoord dat patiënten van het ziekenhuis werden verplaatst, omdat nabijgelegen explosies het pand beschadigden.