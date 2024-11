Halsema: "Deze uitbarsting van geweld richting Israëlische supporters gaat alle grenzen te buiten"

In Amsterdam zijn er na de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv verschillende geweldsincidenten geweest gericht tegen supporters van Maccabi Tel Aviv. Israëlische supporters zijn gewond geraakt, meldt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema in een bericht op Instagram.

"Deze uitbarsting van geweld richting Israëlische supporters gaat alle grenzen te buiten en is op geen enkele manier te verdedigen. Er is geen enkel excuus voor antisemitisch gedrag dat vannacht is vertoond door relschoppers die actief op zoek zijn gegaan naar Israëlische supporters om hen aan te vallen en te mishandelen", aldus de Amsterdamse driehoek van de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef in een verklaring.

Berichten dat het in de nacht van donderdag op vrijdag in de hoofdstad flink mis was gegaan deden al een hele tijd de ronde. Ook gingen er beelden rond. Maar tot nog toe lieten de politie en de gemeente weinig los over wat er precies was gebeurd.

In de verklaring van de driehoek staat dat op meerdere plaatsen in de stad supporters zijn belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid heeft verschillende keren ingegrepen, Israëlische supporters beschermd en naar hotels begeleid, aldus de driehoek. "Ondanks de massale politie-inzet in de stad zijn er Israëlische supporters gewond geraakt. De omvang van incidenten, slachtoffers en aanhoudingen wordt nu in kaart gebracht."

De Amsterdamse driehoek staat naar eigen zeggen in contact met onder meer de Nederlandse regering, de Israëlische ambassade en de Joodse gemeenschap in Amsterdam. De Joodse gemeenschap in de hoofdstad maakt zich volgens de driehoek grote zorgen over de situatie.

De driehoek roept slachtoffers op zich te melden bij de politie en aangifte te doen. "Zowel Israëlische bezoekers als de Joodse gemeenschap moeten zich veilig kunnen voelen in Amsterdam." De komende dagen is er extra politie op de been om de situatie in de gaten te houden en "te beheersen", aldus de driehoek. "Daarnaast is er extra aandacht voor de extra beveiliging van Joodse instellingen en objecten."

Op een persconferentie om 12.00 uur op het Amsterdamse stadhuis maakt de driehoek extra maatregelen bekend.