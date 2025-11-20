ECONOMIE
Miss Universe Jamaica valt hard van het podium tijdens avondjurkenronde, zie beelden

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 20 november 2025 om 10:47
ANP-542551001
Het ging tijdens de avondjurkenronde van Miss Universe in Thailand gruwelijk mis voor Miss Jamaica, Gabrielle Henry. Ze kwam op in een prachtige jurk en straalde van oor tot oor op het hoofdpodium, gekleed in een lange oranje jurk met glitters en hoge hakken. Maar toen dook ze ineens van het podium af.
De zaal was zichtbaar in shock. In video’s is te zien hoe omstanders naar haar toe rennen, waarna Henry uiteindelijk op een brancard van het podium wordt gedragen.
Kort daarna liet de Miss Universe Jamaica Organization weten dat ze onmiddellijk naar het Paolo Rangsit Hospital in Thailand was gebracht. Fans kregen gelukkig al te horen dat Henry geen levensbedreigende verwondingen heeft opgelopen, al voeren artsen nog aanvullende onderzoeken uit om er zeker van te zijn dat ze volledig herstelt.
Ook Miss Universe-president Raúl Rocha bezocht haar persoonlijk. Hij bevestigde dat ze geen botbreuken heeft en de juiste zorg ontvangt.
De organisatie bedankte het publiek hartelijk voor de massale steun en vroeg iedereen om te bidden voor de wulpse Jamaicaanse. De val komt op een ongelukkig moment: de finale van Miss Universe vindt al over enkele dagen plaats. Of Henry kan deelnemen aan de eindronde, is nog onduidelijk.
Bekijk hieronder de beelden van de spetterende opkomst en onfortuinlijke val:
Bron: meekiimodez – Instagram

