VS beginnen veiligheidsonderzoek naar import windturbines

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben een onderzoek geopend naar de gevolgen voor de nationale veiligheid van de import van windturbines en bijbehorende onderdelen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump uitte eerder al meermaals kritiek op windenergie.

Als wordt vastgesteld dat de import de nationale veiligheid van de VS schaadt, dan kan dat leiden tot extra importheffingen of andere handelsbeperkingen. Het Witte Huis maakte deze week bekend dat windturbines en bijbehorende onderdelen vallen onder de importheffingen op staal en aluminium. Die komen neer op 50 procent.

Het onderzoek is vorige week begonnen. Het ministerie vraagt om reacties op onder meer de afhankelijkheid van de VS van buitenlandse toeleveringsketens. Ook willen de VS weten in hoeverre andere landen "hun controle over de levering van windturbines en onderdelen als wapen inzetten" door exportbeperkingen.