VN-chef: honger in Gazastrook kan niet straffeloos voortduren

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - VN-chef António Guterres heeft gezegd dat de honger in de Gazastrook niet straffeloos mag voortduren. Het is een door mensen gemaakte ramp volgens het hoofd van de Verenigde Naties. Een aan VN gelinkte organisatie heeft in een rapport gemeld dat een half miljoen mensen met een catastrofale honger worden geconfronteerd.

De ondersecretaris-generaal van de VN belast met humanitaire zaken, Tom Fletcher, beklemtoont dat de hongersnood eenvoudig te voorkomen was, maar onvoldoende voedsel bereikt de geïsoleerde Gazastrook "door systematische obstructie van Israël".

De baas van het VN-mensenrechtenbureau, Volker Türk, herinnert eraan dat "het verhongeren van mensen voor militaire doeleinden een oorlogsmisdaad is". Philippe Lazzarini van de UNRWA heeft opnieuw opgeroepen tot een staakt-het-vuren en voor het openstellen van de strook voor hulp van internationale organisaties. Het is volgens hem tijd dat daar de politieke wil voor wordt opgebracht.