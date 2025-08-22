ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël verwerpt rapport over honger Gaza en ontkent hongersnood

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:40
bijgewerkt om vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:46
anp220825105 1
Israël heeft een rapport van de internationale voedselwaakhond (IPC) over hongersnood in een deel van de Gazastrook van de hand gewezen. "Er is geen hongersnood in Gaza", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.
De waakhond wordt ervan beschuldigd "een op maat gemaakt verzonnen rapport" te hebben gepubliceerd waarmee Hamas wordt gediend. "Het hele IPC-document is gebaseerd op leugens van Hamas, witgewassen via organisaties met eigen belangen."
Het ministerie stelt dat Israël sinds het begin van de oorlog meer dan 100.000 vrachtwagens met hulpgoederen heeft toegelaten tot Gaza. Dat is volgens onder meer een IPC-analyse, regeringen en hulporganisaties niet voldoende.
Israël stelt dat alle voorspellingen van de waakhond over de voedselsituatie "ongegrond en volledig onjuist zijn gebleken". "Ook deze beoordeling zal in de verachtelijke prullenbak van politieke documenten belanden", staat in de verklaring.
Vorig artikel

Ongemak bij ministers, willen woorden Veldkamp niet herhalen

Volgend artikel

VS beginnen veiligheidsonderzoek naar import windturbines

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude