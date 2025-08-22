Israël verwerpt rapport over honger Gaza en ontkent hongersnood

Israël heeft een rapport van de internationale voedselwaakhond (IPC) over hongersnood in een deel van de Gazastrook van de hand gewezen. "Er is geen hongersnood in Gaza", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De waakhond wordt ervan beschuldigd "een op maat gemaakt verzonnen rapport" te hebben gepubliceerd waarmee Hamas wordt gediend. "Het hele IPC-document is gebaseerd op leugens van Hamas, witgewassen via organisaties met eigen belangen."

Het ministerie stelt dat Israël sinds het begin van de oorlog meer dan 100.000 vrachtwagens met hulpgoederen heeft toegelaten tot Gaza. Dat is volgens onder meer een IPC-analyse, regeringen en hulporganisaties niet voldoende.

Israël stelt dat alle voorspellingen van de waakhond over de voedselsituatie "ongegrond en volledig onjuist zijn gebleken". "Ook deze beoordeling zal in de verachtelijke prullenbak van politieke documenten belanden", staat in de verklaring.