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VS beperken toegang China tot AI-chips verder

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De regering-Trump heeft een nieuwe eis opgesteld die de toegang van China tot de beste AI-chips van bedrijven als Nvidia verder moet beperken. De maatregel komt enkele dagen nadat een spionageschandaal Jensen Huang dwong om op te stappen als baas van Nvidia.
Volgens een nieuwe regel moeten exploitanten van datacenters in Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië en Brazilië een vergunning van de Amerikaanse overheid hebben om geavanceerde AI-chips van Nvidia en andere Amerikaanse fabrikanten te kopen. De maatregel moet voorkomen dat China en andere tegenstanders van de VS toegang krijgen tot rekenkracht in het buitenland die draait op Amerikaans ontworpen processors.
"De regel is bedoeld om te garanderen dat bestaande beperkingen op de toegang tot gevoelige Amerikaanse technologie niet kunnen worden omzeild via rekenkracht op afstand in datacenters in derde landen", aldus het Amerikaanse ministerie van Handel in een verklaring.
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