VS: beperkingen luchtruim Caribisch gebied voorbij

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy meldt op X dat de beperkingen die golden voor het luchtruim boven het Caribisch gebied zondagochtend om 06.00 uur (Nederlandse tijd) worden opgeheven. Luchtvaartmaatschappijen zijn op de hoogte gebracht en zullen hun vluchten hervatten, aldus Duffy.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines liet kort na het bericht weten te verwachten dat vrijwel alle vluchten naar het Caribisch gebied zondag kunnen worden uitgevoerd.

KLM had zaterdagavond laten weten de vluchten van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire vanaf zondag weer te hervatten. Ook TUI en Corendon lieten weten weer naar Curaçao te vliegen.

In het luchtruim golden zaterdag Amerikaanse beperkingen door de aanvallen van de VS op Venezuela.