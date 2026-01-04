ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: beperkingen luchtruim Caribisch gebied voorbij

Economie
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 5:28
anp040126030 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy meldt op X dat de beperkingen die golden voor het luchtruim boven het Caribisch gebied zondagochtend om 06.00 uur (Nederlandse tijd) worden opgeheven. Luchtvaartmaatschappijen zijn op de hoogte gebracht en zullen hun vluchten hervatten, aldus Duffy.
De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines liet kort na het bericht weten te verwachten dat vrijwel alle vluchten naar het Caribisch gebied zondag kunnen worden uitgevoerd.
KLM had zaterdagavond laten weten de vluchten van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire vanaf zondag weer te hervatten. Ook TUI en Corendon lieten weten weer naar Curaçao te vliegen.
In het luchtruim golden zaterdag Amerikaanse beperkingen door de aanvallen van de VS op Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

Loading