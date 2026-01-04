ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM vliegt zondag van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 5:20
anp040126029 1
N i e u w bericht, meer informatie over Corendon in 4e alinea.
SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft besloten vanaf zondag weer te vliegen van en naar onder meer Curaçao, Aruba en Bonaire. Dit meldt de luchtvaartmaatschappij zaterdagavond. Voor passagiers van wie de vlucht eerder is gecanceld, wordt getracht hen op de eerstvolgende vlucht te zetten.
KLM meldt de situatie in Venezuela te monitoren.
Ook TUI meldt zaterdagavond dat de vluchten hervat kunnen worden. "Wij zullen de drie TUI fly vluchten naar Curaçao op 4 januari volgens planning uitvoeren en hebben onze reizigers daarover geïnformeerd." TUI meldt evenals KLM dat reizigers die zaterdag hadden moeten terugvliegen, op alternatieve vluchten worden gezet.
Naast TUI en KLM is ook Corendon van plan, "indien de situatie het toelaat", de vluchten op de route Amsterdam-Curaçao vanaf zondag weer te laten vliegen. "Veiligheid staat daarbij altijd voorop. We doen er alles aan om passagiers die zaterdag niet naar Nederland terug konden, zo snel mogelijk te laten vliegen. Reizigers worden door ons geïnformeerd", meldt een woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

Loading