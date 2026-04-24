Trump wil doodstraf op federaal niveau uitbreiden

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil de doodstraf op federaal niveau uitbreiden en het ook mogelijk maken om die uit te voeren met een vuurpeloton, door elektrocutie of verstikking met een gas. President Donald Trump beloofde daar eerder werk van te gaan maken tijdens zijn tweede termijn.

Een nieuw rapport van het ministerie omvat daarnaast voorstellen voor het versnellen van procedures en het uitbreiden van het aantal misdaden waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd.

In de Verenigde Staten wordt de doodstraf meestal uitgevoerd op statenniveau, maar voor een aantal misdaden kan ook de federale overheid die opleggen. In 23 van de 50 Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft en in nog eens drie staten is die tijdelijk opgeschort.

'Wreed en onmenselijk'

Het vuurpeloton kan in vijf staten al worden gebruikt, maar de afgelopen jaren gebeurde dat in slechts één staat. In negen staten is elektrocutie toegestaan, maar dat is sinds 2020 niet gebeurd. Twee staten hebben recent verstikking door gas gebruikt als methode, maar de Verenigde Naties bestempelen die als "wreed en onmenselijk".

In de eerste termijn van Trump werden dertien gevangenen geëxecuteerd in zaken op federaal niveau, allemaal in de laatste maanden van zijn termijn. Voormalig president Joe Biden zette de meeste doodstraffen om in levenslange gevangenisstraffen. Minister van Justitie Todd Blanche zei dat Biden daarmee heeft gefaald in het beschermen van het Amerikaanse volk.