Israëlische aanval op ministerie in de hoofdstad van Jemen

SANAA (ANP/RTR) - Een Israëlische luchtaanval heeft het ministerie van Defensie in de Jemenitische hoofdstad Sanaa getroffen, meldt persbureau Reuters op basis van Jemenitische overheidsbronnen. Boven de inslagpunten zou rook opstijgen. Er zouden vijf explosies zijn geweest.

De Israëlische minister van Defensie Israel Katz meldt op X dat Israël de Houthi's opnieuw "een pijnlijke klap" heeft uitgedeeld, en spreekt van een aanval op onder meer het "propaganda-apparaat" van Jemen.

Volgens Houthi-woordvoerder Yahya Saree is luchtafweer ingezet tegen "de agressie tegen ons land". Die zou de aanval gedeeltelijk hebben afgeweerd.

Israël meldde dinsdag dat een raket van de Houhti's was onderschept.