ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS blijven importheffingen innen bij shutdown

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:26
anp300925182 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zullen bij een eventuele shutdown wel gewoon importheffingen blijven innen. De Amerikaanse douane en grensbewaking zal tijdens een gedeeltelijke sluiting van de overheid doorgaan met het incasseren van de tarieven, maakte het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dinsdag in zijn noodplan bekend.
Zo'n shutdown zal plaatsvinden als er niet voor middernacht politieke overeenstemming wordt bereikt over de financiering van overheidsdiensten. Ambtenaren worden dan massaal naar huis gestuurd en de dienstverlening onderbroken. Volgens president Donald Trump is de kans op een shutdown groot, zei hij dinsdag kort voor de deadline tegen de pers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading