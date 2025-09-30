VS blijven importheffingen innen bij shutdown

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zullen bij een eventuele shutdown wel gewoon importheffingen blijven innen. De Amerikaanse douane en grensbewaking zal tijdens een gedeeltelijke sluiting van de overheid doorgaan met het incasseren van de tarieven, maakte het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dinsdag in zijn noodplan bekend.

Zo'n shutdown zal plaatsvinden als er niet voor middernacht politieke overeenstemming wordt bereikt over de financiering van overheidsdiensten. Ambtenaren worden dan massaal naar huis gestuurd en de dienstverlening onderbroken. Volgens president Donald Trump is de kans op een shutdown groot, zei hij dinsdag kort voor de deadline tegen de pers.