ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eieren tegen ramen stadhuis Hoorn tijdens vergadering over azc

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:28
anp300925183 1
HOORN (ANP) - Betogers tegen een mogelijke opvanglocatie voor statushouders hebben dinsdagavond eieren gegooid tegen de ramen van het stadhuis. Binnen wordt door de gemeenteraad vergaderd over de mogelijke opvang.
Zo'n 100 à 150 demonstranten staan voor het stadhuis. Ze hebben fakkels afgestoken en scanderen leuzen zoals 'azc, weg ermee' en 'vol is vol'. De politie monitort de situatie en is met de betogers in gesprek gegaan.
De raadsvergadering is om 18.30 uur met publiek begonnen en verloopt ordelijk. De bedoeling ervan is om te peilen wat wensen of bedenkingen zijn van burgers ten aanzien van zo'n opvanglocatie.
De gemeenteraad van Hoorn besluit dinsdag nog niet of de voorgestelde locaties ook daadwerkelijk worden aangewezen als opvanglocatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading