Eieren tegen ramen stadhuis Hoorn tijdens vergadering over azc

HOORN (ANP) - Betogers tegen een mogelijke opvanglocatie voor statushouders hebben dinsdagavond eieren gegooid tegen de ramen van het stadhuis. Binnen wordt door de gemeenteraad vergaderd over de mogelijke opvang.

Zo'n 100 à 150 demonstranten staan voor het stadhuis. Ze hebben fakkels afgestoken en scanderen leuzen zoals 'azc, weg ermee' en 'vol is vol'. De politie monitort de situatie en is met de betogers in gesprek gegaan.

De raadsvergadering is om 18.30 uur met publiek begonnen en verloopt ordelijk. De bedoeling ervan is om te peilen wat wensen of bedenkingen zijn van burgers ten aanzien van zo'n opvanglocatie.

De gemeenteraad van Hoorn besluit dinsdag nog niet of de voorgestelde locaties ook daadwerkelijk worden aangewezen als opvanglocatie.