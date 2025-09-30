ECONOMIE
Italië stopt binnenkort hulp aan actievloot voor Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 20:16
ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse marine stopt met het volgen van de vloot van activisten die Gaza proberen te bereiken, zodra de vloot op 150 zeemijlen (278 kilometer) afstand van de kust is, meldt het Italiaanse ministerie van Defensie.
Volgens een woordvoerster van de Global Sumud Flotilla heeft Italië de activisten geïnformeerd over het voornemen van de regering om de oorlogsschepen terug te halen. Door om te keren zou Italië "een diplomatiek incident met Israël" willen voorkomen, zegt de woordvoerster.
De vloot wil hulpgoederen brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. Het einddoel van de activisten is om "de belegering te doorbreken en een humanitaire corridor te openen".
Italië stuurde vorige week twee oorlogsschepen om de vloot te helpen, nadat de activisten hadden gemeld dat ze waren aangevallen. Ze zouden zijn bestookt met drones met flitsgranaten en een bijtende stof. Italië zei dat de activisten moeten worden beschermd. Ook Spanje heeft een marineschip gestuurd.
