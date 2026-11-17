WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten doen al sinds 2024 onderzoek naar het in Singapore gevestigde bedrijf Megaspeed. De Amerikaanse ministeries van Justitie en van Handel en Economische Zaken laten in een gezamenlijke verklaring weten dat het techbedrijf mogelijk de Amerikaanse exportbeperkingen overtrad en dat het bedrijf in juni 2025 werd bezocht. Toen is ook met toenmalig bestuurder Alice Huang gesproken.

Megaspeed kwam vorige week centraal te staan in het schandaal rond het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. Alice Huang bleek een affaire te hebben met Nvidia-topman Jensen Huang. Ze wordt ervan verdacht voor een Chinese inlichtingendienst te werken. Dat ligt gevoelig, omdat Nvidia krachtige AI-chips maakt waarvan de VS niet willen dat China ze kan bemachtigen.

Megaspeed, dat ook klant is van Nvidia, werd er eerder al van beschuldigd Amerikaanse exportbeperkingen te hebben overtreden. Alice Huang, die geen familie is van Jensen, zou in augustus vorig jaar bij Megaspeed vertrokken zijn.

Jensen Huang stapte vorige week op.