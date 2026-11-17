UTRECHT (ANP) - Het nicotinegebruik onder mbo-studenten blijft hoog. Dat blijkt uit de meest recente Mbo-Middelenmonitor van het Trimbos-instituut. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal studenten dat dagelijks rookt gedaald, maar deze groep grijpt vaker naar vapes en nicotinezakjes (snus). Een op de vijf jongeren gebruikt volgens het Trimbos-instituut dagelijks minstens een nicotineproduct.

Bijna een derde van de mbo-studenten van 16 jaar of ouder had ten tijde van de enquête in de afgelopen maand gerookt. Ruim een op de zes zei dagelijks te roken. Naarmate ze ouder worden, neemt het aandeel dagelijkse rokers toe: van 12,5 procent onder 16-jarigen tot 18,3 procent onder 19-jarigen. Ook vapen blijft volgens de onderzoekers populair: 20 procent gaf aan in de afgelopen maand een vape te hebben gebruikt, tegen ruim 6 procent dagelijks.

Mbo'ers roken ook vaker dan hun leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs (vo): bij 17-jarigen rookt op het mbo 18,8 procent, tegenover 3,3 procent in het vo. Volgens het Trimbos-instituut hangt het verschil mogelijk samen met hoe de risico's van roken worden ingeschat. Dagelijks roken wordt door ongeveer 87 procent van de mbo'ers als schadelijk gezien, terwijl dit op het voortgezet onderwijs meer dan 95 procent is.

Alcohol

Het gebruik van alcohol, cannabis en lachgas onder mbo'ers neemt langzaam af. Sinds 2021 is er een daling te zien, die volgens de onderzoekers aansluit bij een bredere maatschappelijke ontwikkeling waarin alcoholgebruik minder vanzelfsprekend lijkt te worden. Ook volwassenen drinken minder alcohol. Vorig jaar gaf ruim de helft van de ondervraagde jongeren aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken. Dat was in 2021 nog ruim 60 procent.

De Mbo-monitor brengt het middelengebruik, gokken en welzijn van studenten op het mbo in kaart. Aan het onderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd, deden 4041 mbo-studenten mee.