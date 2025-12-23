VS dreigen met importheffing in 2027 op chips uit China

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten dreigen in de loop van 2027 een importheffing op chips uit China op te leggen. Dit meldt het Amerikaanse handelsagentschap USTR na onderzoek naar het beleid van China voor zijn chipindustrie.

Het agentschap concludeert dat de handelspraktijken van het Aziatische land oneerlijk zijn. Het onderzoek werd eind vorig jaar aangekondigd, toen Joe Biden nog president van de VS was. Washington was bezorgd dat China "concurrentieverstorende en niet-marktconforme" middelen inzet. Het handelsagentschap publiceerde de bevindingen dinsdag en stelde vast dat "China's streven naar dominantie in de halfgeleiderindustrie onredelijk is".

Een importheffing instellen op halfgeleiders uit China is volgens het agentschap een "passende reactie". Die zal in de eerste achttien maanden op 0 procent liggen, maar wordt op 23 juni 2027 verhoogd naar "een heffing die minimaal dertig dagen van tevoren wordt bekendgemaakt", aldus de USTR.