Darter Wattimena plaatst zich voor derde ronde WK

door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 17:36
LONDEN (ANP) - Jermaine Wattimena heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het WK darts. De 37-jarige darter uit Westervoort won een enerverend duel met de Brit Scott Williams (3-2).
De Nederlandse nummer 19 van de wereldranglijst begon voortvarend en won de eerste twee sets. Williams (35) vocht zich terug en won de twee sets die volgden (2-2). In de beslissende vijfde set maakte Wattimena geen fouten en versloeg zo de Britse nummer 36 van de wereld.
De Nederlandse darters Niels Zonneveld, Wesley Plaisier, Kevin Doets en Gian van Veen verzekerden zich eerder al van een plek bij de laatste 32.
Later op dinsdag komen Danny Noppert en Michael van Gerwen nog in actie in het Londense Alexandra Palace om een plek in de derde ronde te bemachtigen.
